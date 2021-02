Alien e Predator: fino al 31 marzo tutti i fumetti delle due saghe in offerta (Di martedì 23 febbraio 2021) I fumetti delle saghe di Alien e Predator sono in vendita in offerta speciale sul sito di Saldapress fino al 31 marzo. I fan di Alien e Predator che non hanno ancora nella propria collezione i fumetti dedicati a questi incredibili universi, o sono alla ricerca di alcuni numeri pubblicati in passato, possono ora sfruttare un'offerta speciale su Saldapress. Online è possibile infatti accedere a un Fuori Tutto davvero speciale che prevede riduzioni di prezzo che superano anche il 50%. La promo su Alien e Predator sarà attiva fino al 31 marzo sul sito di Saldapress, dove è possibile acquistare gli albi dei mensili a metà ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021) Idisono in vendita inspeciale sul sito di Saldapressal 31. I fan diche non hanno ancora nella propria collezione idedicati a questi incredibili universi, o sono alla ricerca di alcuni numeri pubblicati in passato, possono ora sfruttare un'speciale su Saldapress. Online è possibile infatti accedere a un Fuori Tutto davvero speciale che prevede riduzioni di prezzo che superano anche il 50%. La promo susarà attivaal 31sul sito di Saldapress, dove è possibile acquistare gli albi dei mensili a metà ...

