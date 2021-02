UAE Tour 2021 | Filippo Ganna implacabile nella cronometro Tadej Pogacar leader della generale

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021)(Ineos) coglie l’ottavo centro consecutivo in una prova contro il temposeconda frazione dell‘UAE. Il campione del Mondodisciplina ha letteralmente dominato la prova, la quale era lunga tredici chilometri, stampando un tempo di 13’56”. Secondo posto a 14? dall’azzurro per l’elvetico Stefan Bissegger (EF Education First), mentre in terza posizione troviamo il danese Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), il quale ha perso 21? dall’alfiere del Team Ineos. Per quanto concerne la classifica, complice il ritiro di Mathieu van der Poel e dalla sua Alpecin-Fenix, costretti a dare forfait per viapositività al Covid di un membro dello staff del sodalizio belga,(UAE ...