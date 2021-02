Tutti pazzi per Charles del Lussemburgo, il royal baby «rivale» di Archie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il piccolo Archie non è l’unico bebè reale che fa impazzire i royal addicted. Il primogenito di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, che compirà 2 anni il prossimo 6 maggio, ha già un «rivale». Nato un anno dopo di lui ma guardacaso nello stesso mese. Si tratta del principino Charles del Lussemburgo, primo figlio dell’erede al trono Guillaume e di sua moglie Stephanie, sposati dal 2012. Da quando è venuto al mondo il 10 maggio 2020, il piccolo, proprio come Archie, ad ogni sua apparizione cattura gli sguardi di tutti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il piccolo Archie non è l’unico bebè reale che fa impazzire i royal addicted. Il primogenito di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, che compirà 2 anni il prossimo 6 maggio, ha già un «rivale». Nato un anno dopo di lui ma guardacaso nello stesso mese. Si tratta del principino Charles del Lussemburgo, primo figlio dell’erede al trono Guillaume e di sua moglie Stephanie, sposati dal 2012. Da quando è venuto al mondo il 10 maggio 2020, il piccolo, proprio come Archie, ad ogni sua apparizione cattura gli sguardi di tutti.

