Striscia la Notizia | paura per l’inviata | ecco cosa le hanno fatto

(Di lunedì 22 febbraio 2021)dilaRajae Bezzaz e la sua troupe sono stati aggrediti a Roma durante un nuovo capitolo dell’inchiesta sul blocco degli sfratti. Ancora un’aggressione ai danni degli inviati dila. Dopo Vittorio Brumotti, picchiato brutalmente a Brescia, ora è la volta di Rajae Bezzaz, 31 anni ed ex concorrente del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Gazzetta_it : #Milan, 'Tapiro d'oro' a #Ibrahimovic: 'Tanti errori, ma ci riprenderemo' - blu3pi3 : Seriamente la sigla di oggi a Striscia la notizia era una canzoncina simpatica e divertente sul covid? Che schifo - Iam_LoKkiA : Sono le 21.42 ed è già finita striscia la notizia. E' successo qualcosa che non so? - stressat4 : ma perché esiste ancora striscia la notizia - xsaransia : 21:42 e ancora c’è quella merda di striscia la notizia #gfvip #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

In suo onore l'ex Velino dilaha voluto preparare una bellissima torta al cioccolato con un messaggio: 'Buon compleanno Giulio +21' . Ad unirsi agli auguri del fratello sono stati ...La giornalista e la sua troupe sono stati aggrediti nella Capitale, durante un nuovo capitolo dell'inchiesta su blocco degli sfratti e ...L'inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz e la sua troupe sono stati aggrediti a Roma durante un’inchiesta sul blocco degli sfratti.Rajae Bezzaz, inviata di Striscia La Notizia, è stata aggredita in via Tiburtina, a Roma. I dettagli. L'articolo Striscia la notizia, aggredita l’inviata Rajae Bezzaz sembra essere il primo su BlogSic ...