Sanremo: Myrta Merlino, 'polemiche su Palombelli? Sbagliato pensare di vietare ospiti' (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Sanremo: Myrta Merlino, 'polemiche su Palombelli? Sbagliato pensare di vietare ospiti'... - stefano2201 : Myrta Merlino nominata Cavaliera, Barbara Palombelli a Sanremo come co-conduttrice...ma non si era detto ' andra' t… - andrewsword2 : RT @Curenna: Myrta Merlino nominata Cavaliere, Barbara Palombelli a Sanremo come co-conduttrice...ma che diavolo sta succedendo?? - Curenna : Myrta Merlino nominata Cavaliere, Barbara Palombelli a Sanremo come co-conduttrice...ma che diavolo sta succedendo?? -