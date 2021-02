Salvini | “No a lockdown generalizzati E i ristoranti possono aprire anche la sera”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) No a misure generalizzare su tutto il territorio nazionale, sì, invece, alla riapertura deilae delle palestre, cinema e musei. È ilpensiero espresso durante il Consiglio dei ministri. Il leader della Lega boccia l’idea di un, o una zona arancione, in tutta Italia: “Misure prese a livello nazionale,nazionale o zona arancione su tutto il territorio non hanno senso. Se ci sono realtà comunali o provinciali più colpite di altre, si deve intervenire, senza penalizzare l’intera popolazione”, le parole diriportate da Adnkronos. “Il virus di oggi,con le sue varianti, non è quello dello scorso anno. Quindi è chiaro che occorre essere sempre più precisi al livello territoriale“, ha detto poi ...

È il problema che pone non solo Salvini ma anche Carlo Cottarelli in un tweet ... ha un'idea diversa rispetto al mainstream Io mi sono sentito umiliato e offeso dal lockdown e per questo, l'ammetto, ...Poi auspica una produzione dei vaccini in Italia, coniando la locuzione "sovranità vaccinale", e rigetta con forza l'ipotesi di lockdown nazionale: "C'è un enorme bisogno di un ritorno alla vita, con ...