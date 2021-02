Psicosi Covid | punta la pistola in faccia a un passante perché non porta la mascherina

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Bologna, 22 feb –laabbassata, unlo minaccia con una. Che il livello dimontata attorno all’emergenza sanitaria – espressa in parole e azioni prive di qualsiasi fondamento razionale – avesse passato il segno da tempo, ce ne eravamo accorti. Ma quanto avvenuto a Bologna nei giorni scorsi alza ulteriormente l’asticella dello stato di follia collettiva in cui siamo sprofondati. Nonla, un folle glilaaddosso Capita così che nel capoluogo emiliano, zona Mazzini, un uomo hato unacontro unche teneva lamomentaneamente abbassata, intimandogli di rialzarla. Il ...

VIRORVM : RT @IlPrimatoN: Decisamente il livello di psicosi legato al Covid ha passato il segno - Jose_TheShark_ : RT @IlPrimatoN: Decisamente il livello di psicosi legato al Covid ha passato il segno - Silvergio2377 : RT @IlPrimatoN: Decisamente il livello di psicosi legato al Covid ha passato il segno - TheNightFlier : RT @IlPrimatoN: Decisamente il livello di psicosi legato al Covid ha passato il segno - IlPrimatoN : Decisamente il livello di psicosi legato al Covid ha passato il segno -

Ultime Notizie dalla rete : Psicosi Covid

Il Primato Nazionale

Probabilmente si è creata unascaturita da un'interpretazione errata, secondo cui l'... la richiesta regionale per il Cardarelli di incremento di ulteriori 40 posti letto per i pazienti: ...Alessandro Sallusti, ospite dalla Venier, è asintomatico ma positivo al. Il direttore ha ... occorre stare attenti e non farsi prendere da. Ti potrebbe anche interessare: 'In ospedale da ...Vaccini, tra incertezze e planning da rispettare, prosegue la campagna di profilassi. Ancora preoccupante, invece, la situazione epidemiologica. Per primo parla il responsabile del settore vaccini Ugo ...“Probabilmente a fine marzo vedremo la luce”, ci conta il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettiva all’ospedale San Martino di ...