"Non ce l'ha fatta, addio". Lutto per Barbara D'Urso, lacrime e dolore durante la diretta del suo 'Live'

Puntata ricca di colpi di scena quella del Live – Non è la D'Urso andata in onda il 21 febbraio su Canale 5. Come sempre Barbara D'Urso si è occupata di diversi temi, dalla pandemia da coronavirus, con ospiti del mondo della politica e della medicina, al gossip, passando per l'attualissimo Grande Fratello Vip, con Maria Teresa Ruta ospite speciale. L'ex vippona, eliminata dalla casa dopo aver perso lo scontro diretto con Samantha De Grenet, è stata protagonista anche del Drive-In con i figli, Guenda e Gianamedeo Goria. "Quando nella vita si costruisce una nuova vita sentimentale, un nuovo amore – ha raccontato Maria Teresa Ruta – penso che sia complesso far capire al partner che dall'altro lato c'è solo affetto". Ma Guenda vorrebbe una reunion: "Il fatto che non si parlano tanto a me dispiace", ha rivelato parlando del rapporto tra i suoi genitori.

