Nel 2020 l'ambasciatore Attanasio e la moglie Zakia avevano vinto un premio per il loro impegno per la pace

Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano di 44 anni morto in un'imboscata in Repubblica Democratica del Congo, a ottobre 2020 aveva ricevuto insieme alla moglie, Zakia Seddiki, il premio Nassiriya per la pace a Camerota, in Campania. Nel corso della sua carriera il giovane diplomatico aveva sempre mostrato impegno nel sostegno di progetti umanitari e nello sviluppo della pace tra i popoli (qui la sua biografia). L'onorificenza gli era stata conferita "per il suo impegno volto alla salvaguardia ...

