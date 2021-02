Milano Fashion Week 2021, questa sarà phygital (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coma abbiamo visto per Roma, anche a Milano la moda non si ferma. Ecco quindi che parte la Milano Fashion Week che vede l’unione di presentazioni sia in versione digital che in presenza. La Milano Fashion Week Women’s Collection Autunno-Inverno 2021-2022, in programma dal 23 febbraio al 1° marzo, prevede 68 sfilate, 65 presentazioni e presentazioni su appuntamento e 7 eventi per un totale di 140 appuntamenti in calendario. Inclusività e diversità due concetti chiave Quest’edizione della Milano Fashion Week, realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia, si concentra sui pillar di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coma abbiamo visto per Roma, anche ala moda non si ferma. Ecco quindi che parte lache vede l’unione di presentazioni sia in versione digital che in presenza. LaWomen’s Collection Autunno-Inverno-2022, in programma dal 23 febbraio al 1° marzo, prevede 68 sfilate, 65 presentazioni e presentazioni su appuntamento e 7 eventi per un totale di 140 appuntamenti in calendario. Inclusività e diversità due concetti chiave Quest’edizione della, realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia, si concentra sui pillar di ...

