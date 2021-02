Milan | Ibrahimovic e il Tapiro di Striscia la Notizia | “Flop nel derby | Diletta Leotta e San Remo | vi dico tutto”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Zlatanha ricevuto il notod'Oro da parte dila, senti Mirabelli: “a San? Messaggio sbagliato, non è un reality show”Il bomber rossonero ha calcato l'erba di campi prestigiosi, facendo sempre la differenza in Europa come anche nella sua avventura oltre Oceano. Tanti i trofei sollevati e i record infranti, tutti da vero leader e trascinatore delle squadre nelle quali ha militato e che, spesso e volentieri, è riuscito a portare in alto. Il centravanti svedese ci sta provando anche con il suo, uscito sconfitto nell'ultimo match di Serie A contro l'Inter. Ildio, infatti, non ha per nulla sorriso alla compagine rossonera, rea di aver incassato ben ...

Ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha detto la sua sul derby: "L'Inter ha meritatamente vinto il derby, il Milan ci ha provato ma ha trovato di fronte un Samir Handanovic straordinario". Su Zlatan Ibrahimovic a Sanremo: "Non so quando siano stati presi gli accordi, ma di sicuro c'è che i rossoneri non sono ..."