Mattino 5 | Federica Panicucci potrebbe essere sostituita

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La conduttrice di5,Paninucci, sta incassando grandi successi di share e di critica. Eppure,presto. Ecco cosa si cela dietro le voci di corridoio di Cologno Monzese. Cosa sta accadendo a Mediaset In onda tutte le mattine,5 è il programma più seguito di approfondimento giornalistico e di attualità del piccolo schermo. Battuto, in diverse occasione, il format della Rai UnoMattina. Eppure, tutti questi numeri di share, e l’affetto del grande pubblico televisivo,ro non bastare per la conduttricePaninucci. Al timone della trasmissione dal 2009, la conduttrice toscananonconfermata per la prossima edizione. La ...