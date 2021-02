L' ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere morti in Congo in attacco a convoglio Onu

Agenzia_Ansa : FLASH Attacco in Congo, coinvolto l'ambasciatore italiano #ANSA - Agenzia_Ansa : Congo, morto l'ambasciatore italiano. Deceduto anche un carabiniere #ANSA - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - selvotta : RT @sruotolo1: Nell’attacco a un convoglio #Onu nel #Congo sono stati uccisi l’ambasciatore italiano #lucaattanasio e un carabiniere. Una… - mariana80024548 : RT @EsteriLega: Morto ambasciatore italiano in Congo e carabiniere, attacco al veicolo su cui viaggiavano -

Ultime Notizie dalla rete : ambasciatore italiano

la Repubblica

Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l'Luca Attanasio. Il diplomatico è morto. Deceduto anche un carabiniere. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Il diplomatico è stato trasportato in ospedale a Goma dopo l'...Roma, 22 febbraio 2021 - Attentato in Congo : ucciso l'Luca Attanasio e un carabiniere. Una fonte diplomatica riferisce di un attacco a un convoglio Onu nell'est del Paese. Le prime notizie parlavano del ferimento dell', ...L'ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, è rimasto ferito in un attacco condotto nell'est del ...L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio è morto in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha detto un portavoce del ...