RobertoBurioni : Il virologo è l’ingegnere che sa come funziona l’auto, l’epidemiologo quello che vi dice dove ci sarà traffico.… - WRicciardi : La pandemia è a un nuovo culmine, ora serve una traiettoria italiana | Paolo Giordano e Alessandro Vespignani - guerini_lorenzo : Oggi sopralluogo alla Cecchignola al nuovo #Hub vaccinale della #Difesa. 32 postazioni 40 medici 70 infermieri. Ope… - DomaniGiornale : Nuovi parametri per le chiusure di scuole e negozi e un allarme sui vaccini. Sono questi i punti portati avanti dal… - abitudinario : RT @paolo_gibilisco: Portare il termine “supercazzola”verso nuovi, inesplorati livelli: fatto. -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia nuovo

Corriere della Sera

...La Gran Bretagna sarà così il primo grande Paese a mettersi definitivamente alle spalle la,... quando ripartiranno le scuole, seguita dal 29 marzo , quando sarà diconsentito incontrarsi ...Che quindi " pur non avendo nulla dida guardare " hanno continuato a pagare come sempre. Per ...concesso a chi aveva inoltrato la disdetta dell'abbonamento prima dello scoppio della. La ...Per ora si proroga il divieto di spostamento tra regioni che scade giovedì e che il Consiglio dei ministri di questa mattina dovrebbe allungare di trenta giorni, «in modo da arrivare ...Il Governo sta per varare un nuovo decreto con delle misure restrittive indispensabili. Possibili riaperture a Pasqua? Ecco tutti i dettagli.