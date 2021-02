La Juve travolge il Crotone ed è terza (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Per la terza volta consecutiva la Juventus batte 3-0 il Crotone a Torino e sale al terzo posto a 45 punti, uno in più della Roma e 4 in meno del Milan secondo, con la partita contro il Napoli ancora da recuperare. A indirizzare il match è una doppietta di Cristiano Ronaldo sul finire del primo tempo. Con due colpi di testa il portoghese supera il portiere dei calabresi Cordaz al 39' e al 46'. Il sigillo finale arriva al 66', con McKennie che infila la rete dei pitagorici dopo un batti e ribatti sul limite dell'area piccola. Il Crotone, che pure si è reso protagonista di una buona mezz'ora iniziale, resta ultimo in classifica con 12 punti. Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Per lavolta consecutiva lantus batte 3-0 ila Torino e sale al terzo posto a 45 punti, uno in più della Roma e 4 in meno del Milan secondo, con la partita contro il Napoli ancora da recuperare. A indirizzare il match è una doppietta di Cristiano Ronaldo sul finire del primo tempo. Con due colpi di testa il portoghese supera il portiere dei calabresi Cordaz al 39' e al 46'. Il sigillo finale arriva al 66', con McKennie che infila la rete dei pitagorici dopo un batti e ribatti sul limite dell'area piccola. Il, che pure si è reso protagonista di una buona mezz'ora iniziale, resta ultimo in classifica con 12 punti.

