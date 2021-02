La Giunta militare ai manifestanti in Myanmar: "Rischiate di morire" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tre morti, tra cui Mya Thwe Thwe Khine, una ventenne colpita alla testa da un proiettile diventata simbolo della protesta, e scontri in tutto il paese. Questo il bilancio dell’ultimo weekend in Myanmar, il più duro da quando i militari hanno conquistato il potere con il colpo di Stato. In decine di migliaia hanno marciato per le vie delle principali città per protestare contro la Giunta che, però, avvertito: perseguire “la via degli scontri” significherà la morte per molti. Ad oggi, i morti registrati sono quattro ma a preoccupare è l’innalzamento della tensione. Rangun, Naypyidaw, Mandalay - dove sabato sono morti due manifestanti - e altre città sono state occupate dai manifestanti che chiedono, da giorni, il ripristino della democrazia e il rilascio di tutti i prigionieri politici. L’onda di persone che hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tre morti, tra cui Mya Thwe Thwe Khine, una ventenne colpita alla testa da un proiettile diventata simbolo della protesta, e scontri in tutto il paese. Questo il bilancio dell’ultimo weekend in, il più duro da quando i militari hanno conquistato il potere con il colpo di Stato. In decine di migliaia hanno marciato per le vie delle principali città per protestare contro lache, però, avvertito: perseguire “la via degli scontri” significherà la morte per molti. Ad oggi, i morti registrati sono quattro ma a preoccupare è l’innalzamento della tensione. Rangun, Naypyidaw, Mandalay - dove sabato sono morti due- e altre città sono state occupate daiche chiedono, da giorni, il ripristino della democrazia e il rilascio di tutti i prigionieri politici. L’onda di persone che hanno ...

MediasetTgcom24 : Birmania, giunta militare minaccia manifestanti: rischiate di morire #birmania - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Manifestazioni di massa in tutto il #Myanmar, dove nonostante i divieti imposti dalla giunta militare si continua a scen… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Manifestazioni di massa in tutto il #Myanmar, dove nonostante i divieti imposti dalla giunta militare si continua a scen… - ultimenotizie : Manifestazioni di massa in tutto il #Myanmar, dove nonostante i divieti imposti dalla giunta militare si continua a… - zazoomblog : Birmania giunta militare minaccia manifestanti: rischiate di morire - #Birmania #giunta #militare #minaccia -