Juventus, Crotone insidia per Pirlo: fatica con le piccole (Di lunedì 22 febbraio 2021) Juve Crotone, che insidia per Pirlo: media punti deficitaria con le piccole. I bianconeri sin qui hanno balbettato con le squadre sulla carta più deboli La sfida che la Juventus affronterà questa sera contro il Crotone è solo apparentemente facile. Lo era d'altra parte anche tutte quelle partite con squadre della parte destra della classifica che i bianconeri non sono riusciti a portare a casa 2,3 è la media punti imperfetta di Pirlo negli scontri con le piccole del campionato, inferiore a quella di Inter, Milan, Lazio e Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

