Juventus-Crotone | i precedenti di una sfida decisiva

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Meno di 12 ore al fischio d’inizio di, match valido per il ventitreesimo turno del campionato di Serie A, all’apparenza dall’esito scontato. Si tratta di una partita da non sbagliare per la squadra di Andrea Pirlo, in quanto un ulteriore passo falso potrebbe significare dire addio alle sogno decimo scudetto consecutivo. Dopo il derby di ieri pomeriggio, nel quale l’Inter di Antonio Conte ha travolto 3-0 il Milan, i punti di distacco dalla vetta della classifica sono 11, tenendo conto anche del fatto che i nerazzurri da qui in avanti si concentreranno solamente sul campionato, essendo stati eliminati dalle coppe europee. Ora si fa dura per le inseguitrici della Beneamata e la differenza la potrebbe fare proprio lo stesso Conte, un martello in panchina che imporrà la propria carica e la propria energia sulla sua squadra fino al ...