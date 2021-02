It Takes Two: un trailer gameplay ci immerge nell'attesa opera co-op di Josef Fares (Di lunedì 22 febbraio 2021) Electronic Arts ha rilasciato il trailer di gameplay ufficiale di It Takes Two, nuovo titolo cooperativo dagli autori di A Way Out. It Takes Two sarà disponibile, lo ricordiamo, dal 26 marzo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Origin, Steam). Il gioco viene presentato come un "cooperativo allo stato puro", in quanto è una avventura creata appositamente per due giocatori. Si potrà infatti invitare un amico a giocare online gratis con il Pass amici sulla stessa piattaforma. Maggiori info sul funzionamento del pass si possono trovare a quest'indirizzo. La possibilità di giocare in cooperativa, naturalmente, è doppia: si potrà scegliere la modalità cooperativa online oppure quella in locale, con il gioco a schermo diviso. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Electronic Arts ha rilasciato ildiufficiale di ItTwo, nuovo titolo cotivo dagli autori di A Way Out. ItTwo sarà disponibile, lo ricordiamo, dal 26 marzo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Origin, Steam). Il gioco viene presentato come un "cotivo allo stato puro", in quanto è una avventura creata appositamente per due giocatori. Si potrà infatti invitare un amico a giocare online gratis con il Pass amici sulla stessa piattaforma. Maggiori info sul funzionamento del pass si possono trovare a quest'indirizzo. La possibilità di giocare in cotiva, naturalmente, è doppia: si potrà scegliere la modalità cotiva online oppure quella in locale, con il gioco a schermo diviso. ...

