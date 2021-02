Isola dei Famosi 2021: un altro ex concorrente del Grande Fratello nel cast (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il reality condotto da Ilary Blasi "L'Isola dei Famosi 2021" dovrebbe partire venerdì 12 marzo 2021. Nonostante manchi poco tempo, ancora non è stato ufficializzato il cast completo dei naufraghi. A questo proposito, l'ultima anticipazione riguardante un ex concorrente del Grande Fratello, che ha partecipato anche ad altre trasmissioni targate Canale 5. Andrea Cerioli, naufrago all'Isola dei Famosi 2021 Attraverso le pagine di TvBlog, si apprende che l'influencer Andrea Cerioli dovrebbe essere un naufrago della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Il ragazzo ha partecipato al dating show Uomini e Donne, in veste di corteggiatore e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il reality condotto da Ilary Blasi "L'dei" dovrebbe partire venerdì 12 marzo. Nonostante manchi poco tempo, ancora non è stato ufficializzato ilcompleto dei naufraghi. A questo proposito, l'ultima anticipazione riguardante un exdel, che ha partecipato anche ad altre trasmissioni targate Canale 5. Andrea Cerioli, naufrago all'deiAttraverso le pagine di TvBlog, si apprende che l'influencer Andrea Cerioli dovrebbe essere un naufrago della quindicesima edizione dell'dei, condotta da Ilary Blasi. Il ragazzo ha partecipato al dating show Uomini e Donne, in veste di corteggiatore e ...

