Immobile: sfida con il Bayern un premio per Lazio (Di lunedì 22 febbraio 2021) La sfida contro il Bayern Monaco rappresenta "un premio" per la Lazio. Lo dice, in un`intervista esclusiva al sito della UEFA, Ciro Immobile, bomber e simbolo dei biancocelesti che domani sera all`Olimpico sfideranno nell`andata degli ottavi di Champions League i detentori del trofeo. "Affrontare i migliori ti dà sempre più soddisfazione e motivazioni", spiega l`attaccante della nazionale, "Ovviamente sarà una partita difficilissima. Cercheremo di fare del nostro meglio in entrambe le partite, sapendo di non dover cambiare il nostro stile di gioco. Faremo sempre quello che sappiamo, con la consapevolezza di dover dare qualcosa in più per giocare la partita perfetta". Il Bayern Monaco, prosegue, "è una squadra molto offensiva e veloce, che gioca un calcio totale, quindi sarà difficile ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lacontro ilMonaco rappresenta "un" per la. Lo dice, in un`intervista esclusiva al sito della UEFA, Ciro, bomber e simbolo dei biancocelesti che domani sera all`Olimpico sfideranno nell`andata degli ottavi di Champions League i detentori del trofeo. "Affrontare i migliori ti dà sempre più soddisfazione e motivazioni", spiega l`attaccante della nazionale, "Ovviamente sarà una partita difficilissima. Cercheremo di fare del nostro meglio in entrambe le partite, sapendo di non dover cambiare il nostro stile di gioco. Faremo sempre quello che sappiamo, con la consapevolezza di dover dare qualcosa in più per giocare la partita perfetta". IlMonaco, prosegue, "è una squadra molto offensiva e veloce, che gioca un calcio totale, quindi sarà difficile ...

