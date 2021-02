Il gip | «Suarez ha ammesso di aver ricevuto le domande prima dell’esame»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il gip che si occupa del casofalso di italiano sostenuto daper approdare in Italia, alla Juventus, scrive, in un provvedimento legato all’inchiesta, che il calciatore hadiin anticipo lerelative al test. A passargliele è stata la professoressa Spina, sua docente. A riportarlo è Repubblica. Nel parlare di “ammissione del calciatore” il gip motiva la decisione di respingere la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla docente. La Spina, secondo il gip, aveva sollecitato alo studio del file inviatogli e lui, a sua volta, aveva assicurato di ripassarlo bene anche durante il volo verso Perugia. Interrogata dal pm, la Spina aveva negato difornito in ...

Secondo illa docente sospesa per otto mesi aveva 'sollecitato' lo studio del file inviato ache a sua volta 'aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia'. ...Luisha ricevuto in anticipo il testo dell'esame sostenuto presso l'Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. E' quello che emerge da quanto scritto dalin un ...Lo scrive Repubblica. Nel parlare di “ammissione del calciatore”, il gip motiva la decisione di respingere la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla docente. Il gip che si occupa ...Interrogata dal pm, Spina ha però negato di avere fornito a Suarez il testo dell'esame. «Non si tratta di un copione - ha detto ai magistrati - ma di materiale che abbiamo usato a lezione. Ho detto a ...