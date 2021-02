Ibra | e ora? Il Milan ha il fiatone e c' è il rebus Sanremo per l' Intoccabile

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ha applaudito ai primi squilli di. Ha applaudito all'inizio del secondo tempo, come a dare la carica che i tifosi non potevano dare. Ha cercato di risvegliare i suoi e Handanovic se l'è vista ...

DavidBasco86 : Nottataccia, risveglio di merda. Ora testa a fare il culo a Stankovic, anche con i titolari meno Kjaer e Ibra. Dobb… - AdsDulantoScott : RT @Corriere: L’analisi di Sconcerti: l’Inter ora è senza avversari. Ibra si è inceppato - VisconteLauzun : @Fabiomel11 @SimoneCristao Troppo tardi ora che il Milan torna in palla l’Inter sarà già davanti di 12 punti sempre… - sickbudd_bullz : RT @Corriere: L’analisi di Sconcerti: l’Inter ora è senza avversari. Ibra si è inceppato - cristiansabau1 : RT @Corriere: L’analisi di Sconcerti: l’Inter ora è senza avversari. Ibra si è inceppato -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra ora

Zlatan fermato da Handanovic, lo scudetto diventa un miraggio per Pioli chedovrà anche affrontare l'imbarazzo SanremoE nemmenoporta la solita mano. Ha segnato in 2 sole partite delle ultime 7 di campionato , ha la stessa cadenza del cattivo Ronaldo attuale . Se mettiamo le assenze, i gol contro Cagliari e ...Zlatan fermato da Handanovic, lo scudetto diventa un miraggio per Pioli che ora dovrà anche affrontare l’imbarazzo Sanremo ...Dominio a centrocampo e un portiere in giornata super, i nerazzurri allungano a +4 in classifica. E Pioli ora è atteso dalla Roma ...