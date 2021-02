Giulia Salemi e i like a tweet contro Zelletta e Rosalinda (Di lunedì 22 febbraio 2021) I mi piace di Giulia Salemi Giulia Salemi è una sorvegliata speciale delle ultime ore. Ogni movimento social della influencer “persiana”, ultima eliminata dal Grande Fratello Vip, non passa indenne ai radar dei fan del reality. Nelle scorse ore qualcuno aveva, ad esempio, notato che il profilo Instagram della Salemi avesse smesso di seguire sia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 22 febbraio 2021) I mi piace diè una sorvegliata speciale delle ultime ore. Ogni movimento social della influencer “persiana”, ultima eliminata dal Grande Fratello Vip, non passa indenne ai radar dei fan del reality. Nelle scorse ore qualcuno aveva, ad esempio, notato che il profilo Instagram dellaavesse smesso di seguire sia L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ridi_ha : RT @twosweetghosts: Giulia Salemi che sta criticando Zelletta per non aver consolato Pier è la stessa che quando Tommaso piangeva disperato… - asia68023378 : i gregor3lli che danno della cessa e rifatta a Giulia, Giulia Salemi...ma smettetela che siete solo invidiose.… -