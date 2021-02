Gazzetta: Osimhen non ricorda nulla dell’incidente di ieri (Di lunedì 22 febbraio 2021) È stata una notte tranquilla, dopo il grande spavento di ieri, per Victor Osimhen, come riporta la Gazzetta dello Sport. L’attaccante nigeriano del Napoli, attualmente ricoverato all‘ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo, in osservazione dopo che ieri aveva battuto violentemente la nuca e perso conoscenza, dovrebbe essere dimesso tra qualche ora per far ritorno a Napoli. La Gazzetta riporta le sue condizioni di questa mattina al risveglio Non ha ricordi, Osimhen, dell’incidente. Stamattina, ha chiesto lumi al dottor Canonico, che gli ha raccontato della caduta e delle conseguenze per il trauma subito, dopo aver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco Certa la sua assenza per la gara di ritorno di EUL ed in forte dubbio anche quella per il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) È stata una notte tranquilla, dopo il grande spavento di, per Victor, come riporta ladello Sport. L’attaccante nigeriano del Napoli, attualmente ricoverato all‘ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo, in osservazione dopo cheaveva battuto violentemente la nuca e perso conoscenza, dovrebbe essere dimesso tra qualche ora per far ritorno a Napoli. Lariporta le sue condizioni di questa mattina al risveglio Non ha ricordi,. Stamattina, ha chiesto lumi al dottor Canonico, che gli ha raccontato della caduta e delle conseguenze per il trauma subito, dopo aver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco Certa la sua assenza per la gara di ritorno di EUL ed in forte dubbio anche quella per il ...

