Franceschini | ' L' Italia è l' Italia | dovremmo essere i primi a riaprire cinema e teatri'

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ministro Darioesorta a 'ragionare della riapertura' dei luoghi della cultura, sottolineando in un'intervista al Corriere della Sera che 'in questi mesi abbiamo capito che i luoghi più ...

Ora, però, 'bisogna ragionare della riapertura' dice. Quando? 'Ho chiesto al Comitato ... E credo che l', più di altri Paesi, abbia bisogno come l'ossigeno di tornare ad avere un'...Il ministro della Cultura Dariopropone che lsia il primo Paese i Europa a riaprire cinema e teatri. Matteo Salvini stamane ha messo in chiaro i suoi desiderata: C' bisogno di un ...Proroga dello stop agli spostamenti tra Regioni, in scadenza giovedì, fino al 27 marzo e chiusura della partita sui sottosegretari. Quella di oggi si preannuncia una giornata impegnativa per il govern ...La chiusura di teatri, cinema e sale da musica "è stata un dolore, ma inevitabile. Abbiamo cercato di accompagnare con misure straordinarie il sostegno a imprese e lavoratori del settore", spiega il M ...