E’ morto Fausto Gresini, l’ex pilota aveva 60 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fausto Gresini è morto all’età di 60 anni. l’ex pilota era ricoverato da fine dicembre in ospedale per la positività al coronavirus. BOLOGNA – Motomondiale in lutto. Fausto Gresini è morto all’età di 60 anni dopo una lunga battaglia contro il coronavirus. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia nella serata di lunedì 22 febbraio 2021. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021)all’età di 60era ricoverato da fine dicembre in ospedale per la positività al coronavirus. BOLOGNA – Motomondiale in lutto.all’età di 60dopo una lunga battaglia contro il coronavirus. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia nella serata di lunedì 22 febbraio 2021. Notizia in aggiornamento

