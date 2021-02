Daydreamer – Le Ali del sogno | la programmazione su Canale 5 a febbraio 2021

(Di lunedì 22 febbraio 2021)– Le Ali delcontinua in daytime anche a/marzo. Previsto un appuntamento in prima serata, mercoledì 3 marzo. Per il mese dila danza nel palinsesto di5 della soap turca– Le Ali delè finita, anche se qualche novità c’è sempre. Come già sappiamo la soap è andata in onda tutti giorni durante l’estate, poi da settembre si è spostata solo al sabato e alla domenica, per poi stabilizzarsi solo alla domenica da quando al sabato è arrivato Amici (a metà novembre). Poi dopo la lunga pausa natalizia la soap turca è tornata in onda in prima serata, per poi approdare nuovamente in day time. Anche aquindi,continua la messa in onda nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Ali

Vediamo le Anticipazioni di- Ledel sogno per le Puntate in onda dal 22 al 26 febbraio 2021 su Canale 5 . Ricordiamo che questa settimana l' appuntamento serale di martedì 23 febbraio 2021 non andrà in onda , al ...... nato a Istanbul il 5 novembre 1989, diventato famoso in Turchia per aver recitato in diverse fiction amatissime anche qui in Italia come" Ledel sogno e, in precedenza, Bitter Sweet "...Anticipazioni turche delle nuove puntate di DayDreamer: Can non si ricorda più di Sanem dopo l'incidente in auto.Gli spoiler turchi di DayDreamer dicono che Sanem sprofonderà nella disperazione quando apprenderà che Can non prova nulla per lei.