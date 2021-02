Covid: sindaco Brescia, 'ho sentito Fontana, elementi critici al vaglio del Cts' (2) (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - A chi gli chiedeva se tutta l'area di Brescia potesse diventare zona rossa, il sindaco ha chiarito di non essere in grado di dirlo. "Non spetta a noi fare le analisi, ci sono i Cts nazionali e regionali per dirci qual è la situazione, non sono in grado di dirvi se siamo in zona rossa, gialla o arancione, ma i dati sono noti". Quello che può dire Del Bono, anche dopo la conversazione con Attilio Fontana, è che "in giornata è stata mandata tutta la documentazione al Cts, e riguarda la provincia intera", anche perché la città di Brescia "non ha condizioni di particolare criticità, non ci sono focolai specifici". Però, "non so dirvi tra quanto il Cts deciderà, se è questione di giorni o ore, ma immagino quanto prima". Secondo il sindaco, il vero problema sono le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - A chi gli chiedeva se tutta l'area dipotesse diventare zona rossa, ilha chiarito di non essere in grado di dirlo. "Non spetta a noi fare le analisi, ci sono i Cts nazionali e regionali per dirci qual è la situazione, non sono in grado di dirvi se siamo in zona rossa, gialla o arancione, ma i dati sono noti". Quello che può dire Del Bono, anche dopo la conversazione con Attilio, è che "in giornata è stata mandata tutta la documentazione al Cts, e riguarda la provincia intera", anche perché la città di"non ha condizioni di particolaretà, non ci sono focolai specifici". Però, "non so dirvi tra quanto il Cts deciderà, se è questione di giorni o ore, ma immagino quanto prima". Secondo il, il vero problema sono le ...

