Covid, rispetto a ieri, dopo settimane di relativa stabilità, oggi un leggero peggioramento: colpa delle varianti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nell’ambito di una situazione sì ‘altalenante’, ma comunque da settimane proiettata ad un generale – lieve – ribasso dei casi, l’indice di positività continua a vacillare ‘nella media’. Per la verità, ad essere ‘capillari’, potremmo anche finire quello di oggi come uno dei ‘peggiori’ da qualche giorno a questa parte ma, salvo smentite, con i giorni a seguire finirà sicuramente per rientrare nel trend che abbiamo spiegato. Anche perché, a ‘rovinare’ la media generale, è l’incidenza dei focolai circoscritti, per lo più ad appannaggio delle varianti. Ad ogni modo, nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti in Italia 170.672 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici conteggiati insieme), dai quali sono emersi altri 9.630 nuovi contagi, che indicano un tasso di positività al 5,6%. Dunque, come spiega il report ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nell’ambito di una situazione sì ‘altalenante’, ma comunque daproiettata ad un generale – lieve – ribasso dei casi, l’indice di positività continua a vacillare ‘nella media’. Per la verità, ad essere ‘capillari’, potremmo anche finire quello dicome uno dei ‘peggiori’ da qualche giorno a questa parte ma, salvo smentite, con i giorni a seguire finirà sicuramente per rientrare nel trend che abbiamo spiegato. Anche perché, a ‘rovinare’ la media generale, è l’incidenza dei focolai circoscritti, per lo più ad appannaggio. Ad ogni modo, nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti in Italia 170.672 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici conteggiati insieme), dai quali sono emersi altri 9.630 nuovi contagi, che indicano un tasso di positività al 5,6%. Dunque, come spiega il report ...

fattoquotidiano : Covid, il ministro Garavaglia: “Il turismo riparte se tutti fanno il vaccino. Chi chiude per primo la campagna ha v… - Agenzia_Ansa : Covid, Fondazione Hume: immunità di gregge nel 2023. Indice DQP (Di Questo Passo) è di 148 settimane, in migliorame… - Agenzia_Ansa : Garavaglia: 'Per lo #sci stagione finita, è mancato il rispetto'. Il ministro del turismo contro l'ordinanza Sper… - attilascuola : RT @doluccia16: Ma da quanti mesi o anni Bellugi aveva il covid? Non è per mancare di rispetto a lui, ma per capire che c'entra il covid c… - italiaserait : Covid, rispetto a ieri, dopo settimane di relativa stabilità, oggi un leggero peggioramento: colpa delle varianti -