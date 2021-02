Covid | lo studio in Scozia | “Crolla fino al 94% il numero dei ricoveri tra i vaccinati”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La campagna vaccinale massiccia implica un crollo dei contagi. Un nuovo, condotto dai ricercatori delle università di Edimburgo e Glasgow in, dimostra come i due vaccini utilizzati – AstraZeneca/Oxford meglio di Pfizer/BioNTech – siano entrambi efficaci nel prevenire il rischio di contagi gravi daanche dopo una sola dose, anche se in base ai dati degli scienziati il composto sviluppato dai colleghi inglesi avrebbe addirittura una performance più alta. Il Regno Unito, che ha iniziato in anticipo la campagna vaccinale, ha somministrato 18 milioni di dosi. Il dato, ottenuto comparando le persone vaccinate a quelle che non lo sono ancora, indica un calo del 94% deiin ospedale fra chi ha ricevuto una dose di AstraZeneca, dell’85% fra chi ha avuto Pfizer. Le conclusioni dello ...

Open_gol : Il ricercatore Hagai Rossman, tra gli autori dello studio dell'Istituto Weizmann sulla campagna israeliana, raccont… - Agenzia_Ansa : Dopo le varianti inglese e sudafricana del coronavirus, diffuse ormai a macchia d'olio in Europa, nuove mutazioni e… - chiaraped : RT @DrGregHouse73: Comunque uno studio osservazionale ha recentemente mostrato che una crisi di Governo limita la diffusione dei contagi da… - Anto202016 : RT @DrGregHouse73: Comunque uno studio osservazionale ha recentemente mostrato che una crisi di Governo limita la diffusione dei contagi da… - lucabattanta : RT @DrGregHouse73: Comunque uno studio osservazionale ha recentemente mostrato che una crisi di Governo limita la diffusione dei contagi da… -

...un fortunato rispetto ai tantissimi nel mondo e anche in Italia per i quali il siero antiè ...il percorso, riempio tutti i moduli digitali che certificano il mio diritto alla ...SpaceX, l'azienda di Elon Musk dedicata ai voli spaziali, è diventata un laboratorio per il. I suoi oltre 4mila dipendenti - come riporta il Wall Street Journal - si sono messi a ... Lo...Dopo l'accordo regionale siglato nei giorni scorsi con i medici di base per la somministrazione delle vaccinazioni anti Covid per i circa 130mila over 80 calabresi, oggi non in tutte le realta' del ca ...Il tasso è salito dal 7% del giugno scorso e dal 17% di novembre fino al 25% attuale. È quanto rivela uno studio SérocoViD del programma nazionale ...