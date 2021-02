Covid: Cdm approva Dl, stop spostamento fra regioni e stretta in zone rosse (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it.

TgLa7 : #Covid: ok Cdm a decreto, stop spostamenti fino al 27 marzo - Agenzia_Ansa : Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, ok Cdm a nuovo decreto: stop spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo #Covid - Giornaleditalia : Covid: Cdm approva Dl, stop spostamento fra regioni e stretta in zone rosse - giornalecomuni : #CdM, approvato il nuovo #decreto #Covid -