Congo, M5S Lazio: vicini a famiglie vittime di attentato (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – "Ci stringiamo attorno al dolore delle famiglie e di tutta la comunita' colpita dal lutto per la drammatica scomparsa dell'ambasciatore italiano nel Congo, Luca Attanasio, e del giovane carabiniere, Vittorio Iacovacci, originario di Sonnino, in provincia di Latina, di appena 30 anni". Cosi' in una nota i consiglieri regionali M5S del Lazio.

