Clemente Mastella attacca | “Bar e ristoranti aperti di sera o chiusi anche di giorno”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il sindaco di Beneventoil Governo e chiede che vengano prese decisioni diverse in merito alle aperture di bar e, che secondo l’ex Udeur andrebbero estesediove possibile: “Come Anci – Associazione nazionale comuni italiani – abbiamo chiesto di aprire ie i bardi. Non si capisce la differenza dell’apertura die chiusura di. Se la crisi epidemiologica avanza si chiuda subito. Altrimenti è giusta la tesi di noi amministratori. Così mi appare giusta la tesi di chi ritiene si debbano chiudere le aree dove maggiore è l’intensità virale. Questa scelta porterebbe ad una responsabilità di comunità”. SportFace.

Clemente Mastella, sindaco di Benevento. I bar e i ristoranti potrebbero restare aperti anche la sera, oltre che a pranzo, con la possibilità di chiudere tutto nel caso le nuove aperture portino a un aumento dei contagi. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella attacca il Governo e chiede che vengano prese decisioni diverse in merito alle aperture di bar e ristoranti, che secondo l'ex Udeur andrebbero estese anche di sera. "Come Anci abbiamo chiesto di aprire i ristoranti e bar anche di sera."