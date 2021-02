Che succede nel Congo. Il commento di Casola (Ispi) dopo la morte dell’amb. Attanasio (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’uccisione dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, vittima con un Carabiniere della scorta di un attacco contro il convoglio delle Nazioni Unite con cui si muoveva, riaccende i riflettori sul Congo, Paese che soffre una nuova fase di instabilità politica con il presidente Félix Antoine Tshisekedi che ha recentemente rotto l’alleanza di governo ed è attualmente privo del sostegno in parlamento. L’attacco – ancora non rivendicato – è avvenuto nel Parco Nazionale dei Virunga, un tempo attrazione turista nota per essere una riserva tutelata dei gorilla, oggi una delle fasce più instabili del Paese all’interno della regione nord-orientale, zona dove si contano oltre cento milizie armate in competizione con l’autorità centrale, spiega Camillo Casola, Africa Programme dell’Ispi. “Quello che è successo – ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’uccisioneasciatore italiano Luca, vittima con un Carabiniere della scorta di un attacco contro il convoglio delle Nazioni Unite con cui si muoveva, riaccende i riflettori sul, Paese che soffre una nuova fase di instabilità politica con il presidente Félix Antoine Tshisekedi che ha recentemente rotto l’alleanza di governo ed è attualmente privo del sostegno in parlamento. L’attacco – ancora non rivendicato – è avvenuto nel Parco Nazionale dei Virunga, un tempo attrazione turista nota per essere una riserva tutelata dei gorilla, oggi una delle fasce più instabili del Paese all’interno della regione nord-orientale, zona dove si contano oltre cento milizie armate in competizione con l’autorità centrale, spiega Camillo, Africa Programme dell’. “Quello che è successo – ...

