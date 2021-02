Carabiniere ucciso in Congo. Lutto cittadino a Gorizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Carabiniere ucciso si chiamava Vittorio Iacovacci, aveva 30 anni ed era in servizio presso l’ambasciata italiana dal settembre del 2020. Iacovacci era originario di Sonnino, in provincia di Latina ed era un effettivo del 13.mo Reggimento Carabinieri ‘Friuli Venezia Giulia’ con sede a Gorizia. Aveva prestato servizio anche alla Folgore. Iacovacci a breve avrebbe concluso la sua missione nel Paese Africano e sarebbe rientrato in Italia. Gorizia si ritrova a vivere lo stesso dolore di 17 anni fa, quando, a Nassiriya, vennero assassinati, tre carabinieri del 13° Reggimento di stanza a Gorizia, lo stesso cui apparteneva, Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo durante un attentato, insieme all’ambasciatore italiano, Luca Attanasio e all’autista del convoglio. Il sindaco, ... Leggi su udine20 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilsi chiamava Vittorio Iacovacci, aveva 30 anni ed era in servizio presso l’ambasciata italiana dal settembre del 2020. Iacovacci era originario di Sonnino, in provincia di Latina ed era un effettivo del 13.mo Reggimento Carabinieri ‘Friuli Venezia Giulia’ con sede a. Aveva prestato servizio anche alla Folgore. Iacovacci a breve avrebbe concluso la sua missione nel Paese Africano e sarebbe rientrato in Italia.si ritrova a vivere lo stesso dolore di 17 anni fa, quando, a Nassiriya, vennero assassinati, tre carabinieri del 13° Reggimento di stanza a, lo stesso cui apparteneva, Vittorio Iacovacci,indurante un attentato, insieme all’ambasciatore italiano, Luca Attanasio e all’autista del convoglio. Il sindaco, ...

Tg3web : Avrebbe compiuto 31 anni il prossimo mese di marzo Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso nella Repubblica Democ… - SkyTG24 : Vittorio Iacovacci, chi era il carabiniere italiano ucciso nell'attentato in Congo - LaStampa : Ha 30 anni Vittorio Iacovacci il carabiniere ucciso in Congo - DeuringerEnrico : RT @Ettore_Rosato: Gravissimo attacco in #Congo ai danni di un convoglio delle Nazioni Unite nel quale viaggiava l’Ambasciatore italiano Lu… - dayflyer : RT @PaginaVox: Onore al carabiniere Vittorio Iacovacci, caduto per proteggere l'ambasciatore italiano, anch'egli ucciso, in un vile attenta… -