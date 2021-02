Attacco in Congo: choc e dolore non bastano. L’Italia faccia capire che andrà fino in fondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) choc, dolore, cordoglio: la nostra politica è scontata persino di fronte all’uccisione di due italiani, un diplomatico e un militare, nel lontano Congo. Vero è che l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci sono morti nel corso di un Attacco diretto all’Onu e non alL’Italia. Ma è altrettanto vero che è nostro il sangue versato. È il motivo per cui era lecito attendersi dalle autorità, in primo luogo quelle di governo, reazioni forse meno roboanti nella forma e più incisive nella sostanza. La morte violenta di un diplomatico e di un carabiniere in terra straniera è un affare di Stato perché dello Stato sono simbolo feluca e divisa. Doveroso il cordoglio alle famiglie a patto però di non abbandonarle una volta che cessata l’emotività del momento. Mattarella: «Italia in lutto» Bene hanno fatto il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021), cordoglio: la nostra politica è scontata persino di fronte all’uccisione di due italiani, un diplomatico e un militare, nel lontano. Vero è che l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci sono morti nel corso di undiretto all’Onu e non al. Ma è altrettanto vero che è nostro il sangue versato. È il motivo per cui era lecito attendersi dalle autorità, in primo luogo quelle di governo, reazioni forse meno roboanti nella forma e più incisive nella sostanza. La morte violenta di un diplomatico e di un carabiniere in terra straniera è un affare di Stato perché dello Stato sono simbolo feluca e divisa. Doveroso il cordoglio alle famiglie a patto però di non abbandonarle una volta che cessata l’emotività del momento. Mattarella: «Italia in lutto» Bene hanno fatto il ...

