Antitrust | sanzione da 2 milioni Sky per mancato rimborso dopo la sospensione delle partite

L'Antitrust ha irrogato a Sky una sanzione dal valore di 2 milioni per pratiche commerciali scorrette. L'Antitrust ha comminato una sanzione da 2 milioni di euro a Sky per pratiche commerciali scorrette per il mancato rimborso (o rimodulazione) del costo dell'abbonamento ai pacchetti Calcio e Sport nonostante la sospensione degli eventi sportivi durante l'emergenza coronavirus. "L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Sky sanzioni per 2 milioni di euro per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport", recita la nota pubblicata sul sito dell'Autorità.

