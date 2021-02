Ambasciatore ucciso in Congo, il ricordo di Diego Bianchi: «Una persona preparata e gentile. Mi mise in guardia su Goma» (Di lunedì 22 febbraio 2021) «Non riesco a crederci. Mi dispiace moltissimo. Attanasio era giovanissimo, oltre che gentile, preparato e consapevole dei rischi che si correvano in Congo. Anche questo Capodanno ci eravamo scambiati gli auguri». Parla così Diego Bianchi, in arte Zoro, in un’intervista all’Adnkronos commentando la morte dell’Ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, ucciso in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite nell’est del Paese, assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al conducente del veicolo con cui si stavano spostando. Zoro aveva conosciuto il diplomatico nel 2018, quando si recò nel Paese africano con Medici Senza Frontiere per realizzare un reportage. «Attanasio ci aveva ospitato a pranzo a Kinshasa nella sua ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) «Non riesco a crederci. Mi dispiace moltissimo. Attanasio era giovanissimo, oltre che, preparato e consapevole dei rischi che si correvano in. Anche questo Capodanno ci eravamo scambiati gli auguri». Parla così, in arte Zoro, in un’intervista all’Adnkronos commentando la morte dell’italiano nella Repubblica democratica delLuca Attanasio,in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite nell’est del Paese, assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al conducente del veicolo con cui si stavano spostando. Zoro aveva conosciuto il diplomatico nel 2018, quando si recò nel Paese africano con Medici Senza Frontiere per realizzare un reportage. «Attanasio ci aveva ospitato a pranzo a Kinshasa nella sua ...

La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - AutumnalBaby : RT @matteosalvinimi: Oggi è una giornata di sgomento e infinita tristezza per il nostro Paese. Onoriamo la memoria di Vittorio Iacovacci, i… - DODO_from_roma : RT @ROBZIK: Lui è Mustapha Milambo, l'autista ucciso oggi in #RDCONGO con l'ambasciatore italiano #LucaAttanasio e il carabiniere #Vittori… -