Trevigiano | si getta da ponte col figlio | lei muore | grave il bimbo di un anno e mezzo

Agenzia_Ansa : Tragedia nel #Trevigiano, mamma si suicida lanciandosi dal ponte con il figlio di un anno e mezzo. Lei è morta, il… - repubblica : Trevigiano, si getta da ponte col figlio: lei muore, bimbo di un anno e mezzo in fin di vita: La donna si è lanciat… - LaStampa : Nel Trevigiano si getta dal ponte di Vidor con il figlio di un anno e mezzo: lei muore, il bimbo è in fin di vita - BruccianiIvo : RT @Agenzia_Ansa: Tragedia nel #Trevigiano, mamma si suicida lanciandosi dal ponte con il figlio di un anno e mezzo. Lei è morta, il piccol… - tweetnewsit : ?? ULTIMO MINUTO: LEI MUORE E IL PICCOLO, DI SOLO UN ANNO E MEZZO, È IN FIN DI VITA, ECCO COS'È SUCCESSO ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Trevigiano getta

Lo riferiscono soccorritori e carabinieri che sono intervenuti in località Pederobba, nel, chiamati dai parenti della 31enne che l'attendevano a casa. Non vedendoli arrivare hanno lanciato ...La tragedia si è consumata in località Pederobba, nel. I parenti della donna hanno allertato i carabinieri, non vedendola rientrare a casa. Subito sono scattate le ricerche: l'auto della ...Immediatamente trasportato in terapia intensiva al Ca’ Foncello di Treviso, questa mattina si trova in condizioni serie per le fratture riportate ma non sarebbe in pericolo di vita. Mentre per la 31en ...Una donna di 31 anni è morta dopo essersi gettata dal ponte di Vidor, nel trevigiano, con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Il bimbo è stato trovato dai soccorritori in condizioni disperate, ed ...