Traffico Roma del 21-02-2021 ore 16:30 (Di domenica 21 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione a Roma Nord Traffico rallentato su Viale di Tor di Quinto da ponte Flaminio al bivio per la tangenziale verso la via Flaminia Traffico rallentato su Viale Leone XIII via Aurelia Antica via della Nocetta verso viale dei Colli Portuensi rallentamenti che ritroviamo sul lungotevere tra l'ospedale Santo Spirito e Piazza Trilussa verso Ponte Testaccio è tra il Circo Massimo è l'isola Tiberina verso campo dei fiori nella zona di Ostia Antica rallentamenti sulla via del mare tra via del Fosso di Dragoncello e via della gente salinatoria verso Ostia Ricordiamo anche oggi blocco ecologico della circolazione nella fascia verde fino alle 20:30 per le auto a benzina e diesel fino ad Euro 2 e per moto e motorini fino a €2 uno per i dettagli di queste di altre notizie ...

