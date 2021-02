Tennis, Djokovic vince gli Australian Open. Medvedev battuto in tre set (Di domenica 21 febbraio 2021) Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open. battuto in tre set il russo Daniil Medvedev. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open. Ottavo successo (terzo consecutivo) per il serbo a Melbourne. Il numero uno al mondo in finale ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev, crollato dopo un solo set. Una partita, infatti, a senso unico per larghi tratti. L’avversario ha tenuto il ritmo di Nole solamente nel primo set. Dal secondo, in poi, è stato un vero e proprio dominio da parte del serbo con un doppio 6-2. La partita Una partita sicuramente molto combattuta soprattutto nel primo set. Il primo a tentare l’allungo è stato proprio Nole con un break nel secondo game. Immediata la ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Novakha vinto gliin tre set il russo Daniil. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Novakha vinto gli. Ottavo successo (terzo consecutivo) per il serbo a Melbourne. Il numero uno al mondo in finale hain tre set il russo Daniil, crollato dopo un solo set. Una partita, infatti, a senso unico per larghi tratti. L’avversario ha tenuto il ritmo di Nole solamente nel primo set. Dal secondo, in poi, è stato un vero e proprio dominio da parte del serbo con un doppio 6-2. La partita Una partita sicuramente molto combattuta soprattutto nel primo set. Il primo a tentare l’allungo è stato proprio Nole con un break nel secondo game. Immediata la ...

