Sky: Insigne in panchina contro l'Atalanta, gioca Politano (Di domenica 21 febbraio 2021) Una notizia a sorpresa ci avvicina alla partita tra Atalanta e Napoli: stando a quanto riporta Sky Sport, Lorenzo Insigne partirà dalla panchina. Gennaro Gattuso ha scelto di schierare al suo posto Matteo Politano, che ha recuperato dal problema al costato degli ultimi giorni e partirà titolare al Gewiss Stadium.

