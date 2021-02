Serie A, eroico Benevento: in 10 uomini inchioda la Roma al Vigorito (Di domenica 21 febbraio 2021) Benevento e Roma non vanno oltre lo 0-0 al Vigorito. I giallorossi non riescono a sfondare nonostante la gran parte del secondo tempo giocato in superiorità numerica causata dall'espulsione di Glik. Primo tempo equilibrato, con i padroni di casa che aspettano la Roma e ripartono in contropiede, concedendo comunque poco alla squadra di Fonseca. Gara che cambia nel secondo tempo quando il Benevento resta in 10 per causa dell'espulsione di Glik, ma la squadra di Inzaghi difende in maniera eroica e tiene uno 0-0 preziosissimo. Pareggio che serve a poco invece per la Roma. Clamorosa occasione nel recupero per gli ospiti con Caldirola che respinge sulla linea un tentativo disperato di Dzeko. Pairetto al 95' assegna anche un rigore per la Roma, annullato dal VAR per ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021)non vanno oltre lo 0-0 al. I giallorossi non riescono a sfondare nonostante la gran parte del secondo tempo giocato in superiorità numerica causata dall'espulsione di Glik. Primo tempo equilibrato, con i padroni di casa che aspettano lae ripartono in contropiede, concedendo comunque poco alla squadra di Fonseca. Gara che cambia nel secondo tempo quando ilresta in 10 per causa dell'espulsione di Glik, ma la squadra di Inzaghi difende in maniera eroica e tiene uno 0-0 preziosissimo. Pareggio che serve a poco invece per la. Clamorosa occasione nel recupero per gli ospiti con Caldirola che respinge sulla linea un tentativo disperato di Dzeko. Pairetto al 95' assegna anche un rigore per la, annullato dal VAR per ...

Serie A, eroico Benevento: in 10 uomini inchioda la Roma al Vigorito ItaSportPress SERIE C – Monopoli eroico: in dieci uomini batte la Cavese. Decisivo il gol di De Paoli nel finale… Nella 26a giornata del girone C di serie C, il Monopoli batte di misura in casa la Cavese al termine di una gara giocata col coltello tra i denti e in inferiorità numerica per tre quarti di partita.

Nella 26a giornata del girone C di serie C, il Monopoli batte di misura in casa la Cavese al termine di una gara giocata col coltello tra i denti e in inferiorità numerica per tre quarti di partita.