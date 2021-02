Milan-Inter | Pioli | “Ci tenevamo a fare bene | peccato”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Stefanonel post partita di, match della 23a giornata della Serie A L’allenatore delStefano, al termine del match perso per 3 a 0 contro l’, e valevole per la quarta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Cosa ha pesato di più?“Sicuramente il gol subito all’inizio, poi abbiamo fatto fatica a trovare ritmo e qualità, consentendo all’dila partita che predilige. Nel secondo tempo, invece, meritavamo il pareggio e sul secondo gol dovevamo fermare l’azione prima. Sulla ripresa nulla da dire, nel primo tempo potevamodi più” È mancato Ibrahimovic?“Un centravanti viene condizionato dalla performance ...

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - SkySport : ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio… - Joseslinder : RT @Inter: ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo #Brozovic #Mi… - miagmarsuren : RT @diavolesque: Un limite del #Milan è il non avere alternative tattiche La partita dell’Inter era abbastanza leggibile, come che con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

MILANO - Vittoria dell'nel derby contro il: 3 - 0. Apre nella prima frazione Lautaro Martinez che raddoppia nella ripresa, prima del tris di Lukaku ...Lo ha detto Lautaro Martinez, attaccante dell', dopo la vittoria nel Derby contro il. "Abbiamo sofferto tanto, le eliminazioni in Champions ed in Coppa Italia. Questo è l'unico obiettivo ...(LaPresse) Nonostante l'impossibilità di ingresso allo stadio, i tifosi di Inter e Milan non hanno voluto far mancare il loro supporto in vista ...DERBY: LA SINTESI - Si è giocato a s.Siro il derby valevole per la testa del campionato tra il Milan di Pioli e l’Inter di Conte. La partita più attesa ...