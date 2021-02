LIVE Djokovic-Medvedev 7-5 6-2 6-2, Finale Australian Open in DIRETTA: il serbo domina e conquista il 9° trionfo a Melbourne (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 Grazie a tutti per averci seguito e buona domenica! 11.43 Novak Djokovic conquista il nono Australian Open e il 18° Slam in carriera! Il serbo batte 7-5 6-2 6-2 Daniil Medvedev che perde la seconda Finale Major dopo gli US Open 2019. Il #1 al mondo gioca una partita perfetta dal punto di vista tattico e mentale, dominando la sfida anche grazie al nervosismo e i tanti errori del classe 1996. 82° titolo per Nole che conferma quanto detto nei giorni scorsi: non è ancora il momento dei NextGen. Federer e Nadal sono a -2 nel totale dei Slam vinti: dopo i problemi avuti nelle varie partite, il serbo doma le ambiziosi del russo che da domani ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44 Grazie a tutti per averci seguito e buona domenica! 11.43 Novakil nonoe il 18° Slam in carriera! Ilbatte 7-5 6-2 6-2 Daniilche perde la secondaMajor dopo gli US2019. Il #1 al mondo gioca una partita perfetta dal punto di vista tattico e mentale,ndo la sfida anche grazie al nervosismo e i tanti errori del classe 1996. 82° titolo per Nole che conferma quanto detto nei giorni scorsi: non è ancora il momento dei NextGen. Federer e Nadal sono a -2 nel totale dei Slam vinti: dopo i problemi avuti nelle varie partite, ildoma le ambiziosi del russo che da domani ...

