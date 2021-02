La morte ?ti fa mito. Gli anniversari delle scomparse dei grandi del rock (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel 2008 su MTV approdava una mini-serie chiamata Lazarus. Il programma vedeva come protagonisti Alessandro Cattelan e Francesco Mandelli in un viaggio on the road alla scoperta dei personaggi celebri entranti nella leggenda grazie alle loro morti. Ad eccezione di alcuni personaggi estranei al mondo musicale - come il presidente Ronald Reagan e gli attori Heath Ledger e James Dean - Lazarus offriva una prospettiva nuova sulle vite, troppo spesso tormentate, dei protagonisti della scena musicale. Lo scorso novembre, oltre 10 anni dopo, il giornalista Ezio Guaitamacchi ha pubblicato un libro intitolato Amore, morte e rock'n'roll che racconta le ultime ore di 50 rockstar. «Qual è il prezzo da pagare per essere consegnati all'immortalità, per entrare nella ristretta cerchia delle leggende del rock? A ... Leggi su panorama (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel 2008 su MTV approdava una mini-serie chiamata Lazarus. Il programma vedeva come protagonisti Alessandro Cattelan e Francesco Mandelli in un viaggio on the road alla scoperta dei personaggi celebri entranti nella leggenda grazie alle loro morti. Ad eccezione di alcuni personaggi estranei al mondo musicale - come il presidente Ronald Reagan e gli attori Heath Ledger e James Dean - Lazarus offriva una prospettiva nuova sulle vite, troppo spesso tormentate, dei protagonisti della scena musicale. Lo scorso novembre, oltre 10 anni dopo, il giornalista Ezio Guaitamacchi ha pubblicato un libro intitolato Amore,'n'roll che racconta le ultime ore di 50star. «Qual è il prezzo da pagare per essere consegnati all'immortalità, per entrare nella ristretta cerchialeggende del? A ...

