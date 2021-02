Governo Draghi, Di Maio: “Il voto interno si rispetta, le faide non fanno bene al Paese”. Su Conte: “M5s lo accolga a braccia aperte” (Di domenica 21 febbraio 2021) Con i parlamentari M5s ancora attraversati da tensioni e spaccature dopo il tormentato Sì a Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene in diretta Facebook per tentare di placare le polemiche interne. E spiegare, ancora una volta, perché il Movimento ha deciso di far parte del nuovo Governo di unità nazionale. Dovevamo decidere “se stare dentro e spendere bene i soldi del Recovery Fund o puntare il dito sugli errori degli altri, che sarebbero ricaduti sui cittadini italiani”, ha chiarito, specificando che la presenza dei pentastellati a Palazzo Chigi servirà anche per “difendere le leggi” promosse e fatte approvare dai 5S in questi anni. Non senza uno sguardo al futuro: “Cercheremo di portare altri risultati, come l’abbassamento delle tasse alle imprese, la digitalizzazione, la transizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Con i parlamentari M5s ancora attraversati da tensioni e spaccature dopo il tormentato Sì a Mario, il ministro degli Esteri Luigi Diinterviene in diretta Facebook per tentare di placare le polemiche interne. E spiegare, ancora una volta, perché il Movimento ha deciso di far parte del nuovodi unità nazionale. Dovevamo decidere “se stare dentro e spenderei soldi del Recovery Fund o puntare il dito sugli errori degli altri, che sarebbero ricaduti sui cittadini italiani”, ha chiarito, specificando che la presenza dei pentastellati a Palazzo Chigi servirà anche per “difendere le leggi” promosse e fatte approvare dai 5S in questi anni. Non senza uno sguardo al futuro: “Cercheremo di portare altri risultati, come l’abbassamento delle tasse alle imprese, la digitalizzazione, la transizione ...

