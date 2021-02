Dayane Mello in lacrime | “Io amo Rosalinda” VIDEO

(Di domenica 21 febbraio 2021) A una settimana dalla tanto agognata conclusione del Grande Fratello Vip, anche la bellaha un tracollo nervoso.È successo questa notte, durante la festa a tema Bridgerton organizzata dalla produzione. La modella, in giardino con Pierpaolo Pretelli, si è lasciata andare a un lungo pianto, complice il grande stress a cui è sottoposta sia dalla lunga permanenza nel reality sia dalla morte del fratello Lucas.Cannavò e© biccy.itNon è un mistero chesi sia molto legata all’attriceCannavò, ex Adua Del Vesco, e il flirt tra questa e Andrea Zenga ha creato un po’ di dissapore tra le due. Lainfatti ritiene chela stia ormai ignorando per godersi questa storia a favor di ...

fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - fanpage : Dayane Mello crolla al #GFvip

Un'esperienza molto intensa è stata, per esempio, quella die di Rosalinda Cannavò .in crisiha affrontato questo reality con grande spirito, decidendo di ...Pierpaolo Pretelli, però, ha almeno trovato un'alleata che si unisce a lui nel ricordare Giulia Salemi ,, con cui sembra sempre più unito. A non credere troppo nel suo cordoglio è ...Il chiarimento tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: l'amore trionfa su tutto e le due amiche si sitrovano nuovamente. Il Video Mediaset ...Grande Fratello VIP: Dayane Mello confessa tra le lacrime i sentimenti per l'amica Rosalinda Cannavò e poi dichiara di voler morire VIDEO ...