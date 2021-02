Covid 19, Vaia (Spallanzani): “Non siamo a un passo dalla tragedia, basta terrorizzare le persone” (Di domenica 21 febbraio 2021) Covid 19, Vaia (Spallanzani): “basta terrorizzare le persone” “Non siamo ad un passo dalla tragedia, è ora di smetterla di terrorizzare le persone”. A dirlo è Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In. “I media e i cittadini si sono comportati complessivamente in modo responsabile, c’è il pericolo delle varianti ma finora stiamo reggendo bene – ha detto -. Lo dico soprattutto ai miei colleghi: basta terrorizzare le persone”. “Quello che dobbiamo fare è continuare a sensibilizzare i cittadini sulle misure igieniche da tenere, ma per il resto la ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021)19,): “le” “Nonad un, è ora di smetterla dile”. A dirlo è Francesco, direttore sanitario dell’Inmi, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In. “I media e i cittadini si sono comportati complessivamente in modo responsabile, c’è il pericolo delle varianti ma finora stiamo reggendo bene – ha detto -. Lo dico soprattutto ai miei colleghi:le”. “Quello che dobbiamo fare è continuare a sensibilizzare i cittadini sulle misure igieniche da tenere, ma per il resto la ...

